Dalla Val di Magra alla Val di Vara. Una nonnina ’volante’ a Pignone. Calza record nel borgo di Valdipino

Tante iniziative legata all’Epifania in molti centri della provincia di Spezia, dalla Val di Magra alla Val di Vara. Scenderà in volo per portare la calza a tutti i bambini la Befana a Pignone. Ritrovo lunedì 6 gennaio, alle 15.30, in piazza Marconi, a cura di pro loco, Comune, Cai e Gruppo speleologico lunense. E per l’occasione torna, nella stessa giornata, un percorso ad anello organizzato dalla sezione spezzina del Cai (sottosezione Val di Vara / Riviera), sul fantastico Castellaro, con accompagnatori Pietro Andreani, Carlo Mazza e Maurizio Portonato. Il ritrovo è alle 9 in piazza a Pignone per un tragitto di circa 4 ore (info al 328 7365774). Arriva anche a Valdipino la Befana per i bambini e le loro famiglie. È la Confraternita di San Michele a presentare l’evento che caratterizzerà il pomeriggio di lunedì 6 gennaio quando, a partire dalle 14, in piazza Caduti per la Libertà sarà esposta la calza più grande della provincia spezzina. Nel borgo del Comune di Riccò del Golfo, i bambini potranno vedere volare la Befana e a tutti i presenti sarà donata un calza ricordo. Durante la festa si potranno gustare cioccolata calda, vin brulè e altre specialità.

Inoltre, contestualmente all’evento, è prevista un’esposizione di antichi attrezzi, che ricoderanno le modalità di lavoro utilizzate in passato. ‘Arrivano i Pefàn’ invece, è un evento multiplo che si sviluppa in Val di Magra, inizia oggi e prosegue fino a lunedì. Ad organizzare i consigli di frazione di Molicciara e Palvotrisia, la parrocchia del Sacro Cuore, la protezione civile di Castelnuovo Magra e la Pubblica assistenza di Luni. I ‘Pefàn’ passeranno con l’asinello e la cornamusa per augurare a tutti una buona epifania e rinnovare le tradizioni popolari.

Quindi a cura delle frazioni e della parrocchia, oggi, alle 16, con ritrovo al centro commerciale Molicciara-Conad, passeranno da via di Mezzo, Molino del Piano, via della Resistenza e via Salicello; domani alla stessa ora, con ritrovo nei pressi di Bosoni, in via degli Porti, via Lunense, via Palvotrisia e via Canaletto. Sempre alle 16, lunedì, a cura della protezione civile e della Pa di Luni, con ritrovo in piazza Querciola, un percorso nel centro storico di Castelnuovo Magra e Vallecchia. L’iniziativa è legata anche a un risvolto sociale: il ricavato sarà infatti devoluto in beneficenza.

Marco Magi