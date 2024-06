Dalla parte della gente. L’impegno dei carabinieri

Una presenza costante sul territorio e un lavoro di monitoraggio e prevenzione del crimine, supportato da numeri importanti che danno il senso dell’attività dell’Arma dei carabinieri svolta dal comando provinciale ma anche dalla Compagnia di Sarzana e tutte le stazioni sul territoriospezzino. Una giornata solenne quella di ieri in occasione della Festa dell’Arma che si è svolta in piazza Fregosi di fronte al monumento dedicato ai caduti. La ricorrenza è stata l’occasione per un bilancio dell’anno appena trascorso e per esaminare i risultati conseguiti oltre a individuare nuovi obiettivi, per garantire un servizio sempre più aderente alle esigenze di sicurezza della collettività.

L’essenza del servizio svolto è rappresentata dalle oltre trenta pattuglie che quotidianamente, di giorno e di notte monitorano il territorio hanno per vigilare, prevenire i reati e garantire il servizio di pronto intervento in risposta alle richieste dei cittadini. Oltre alle pattuglie si aggiungono i servizi in borghese dei reparti investigativi. Proprio l’attività investigativa, ha registrato importanti successi nello sgominare gruppi di spacciatori di stupefacenti, contrasto di criminali dediti a furti in appartamento e truffe agli anziani, all’aggressione ai patrimoni accumulati dalla criminalità, al contrasto delle infiltrazioni mafiose nel settore imprenditoriale. Nel corso del 2023 i carabinieri hanno incrementato di quasi il 5% il numero di pattuglie rispetto ai dodici mesi precedenti e di deferire (1140) responsabili di reati all’autorità giudiziaria traendone in arresto 237.

I soggetti identificati sono stati 41.824 in quasi 33 mila controlli effettuati dal Comando Provinciale e dalle sue articolazioni in

Compagnie e Stazioni, cui si sono aggiunti i circa 4mila del nucleo forestale capace di esprimere un’attività puntuale e incisiva a tutela del patrimonio naturale. Evidenziata anche la costante presenza dei carabinieri a supporto del la Marina Militare e nell’attività di controllo e contrasto allo sfruttamento dei lavoratori condotta dai militari del nucleo ispettorato del lavoro, cui si sono affiancati anche gli specialisti del nucleo operativo ecologico, antisofisticazione, sanità e i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale per gli interventi di loro esclusiva

competenza.

Massimo Merluzzi