Dalla dance anni ’70 al blues, jazz e house

Due serate speciali per i giovani ma non solo, nell’ambito della Fiera di San Giuseppe. Sabato 16 marzo, dalle 22 in piazza del Bastione, grande musica con Emilio Simonini che proporrà un dj set con la più bella musica dance dagli anni ‘70 ad oggi. La serata verrà trasmessa in diretta a partire dalle 22 su Radio A (frequenza Fm 92.6) e in streaming su www.radioa.it. Lunedì 18 marzo, invece, dalle 21.30 in piazza Mentana, la serata sarà dedicata alla musica blues, jazz e house attraverso le performance delle band tutte spezzine: Big Boss Band, Millet Pickers Jazz Band e Oflog project. Ne parla con orgoglio l’assessore Marco Frascatore: "Per festeggiare il nostro Santo Patrono quest’anno, oltre la tradizionale fiera, avremo una bella novità. Un doppio appuntamento musicale per accrescere il clima di festa, coinvolgendo professionisti e musicisti del territorio, sia storici che giovanissimi".

La Big Boss Band nasce dall’idea del chitarrista cantante Christian Grisolia e prende vita dentro le mura di un locale spezzino di musica live, insieme a Leonardo Corradi all’organo e Andrea Mazzoni alla batteria, per creare un sound che fonde il blues, il jazz e il funky. La Millet Pickers Jazz Band’ nasce nel 2022 nel laboratorio musicale delle ex scuole elementari del Favaro. Il nome richiama la zona di residenza della band, Migliarina, e da qui i ‘pickers’, ossia i raccoglitori di miglio, ad evocare campi di cotone e quindi ‘Cotton Pickers’ e band afroamericane del passato. Punta di diamante della band il clarinettista della locale Original Sprugolean Jazz Band, già all’attivo alla Spezia fin dagli anni ‘60. Sonorità New Orleans, Hot Jazz, Dixieland, Spiritual, Blues, in un lungo viaggio che ci riporta all’inizio del secolo scorso. Infine, Oflog project nasce all’inizio del 2023 dall’idea di 10 ragazzi spezzini: l’obiettivo dell’associazione è quello di creare eventi musicali e culturali che vadano a promuovere e valorizzare il territorio di Spezia e i suoi giovani artisti: da qui il nome del gruppo, che letto al contrario significa proprio ‘Golfo’.

