Dal Comune di Lerici in visita a Mougins per pianificare il gemellaggio

Lerici, 15 ottobre 2024 - Lerici e Mougins sono gemellate dal 2007, accomunate dalla vocazione turistica basata sulla propria tradizione culturale; il Golfo dei Poeti l’una, il buen retiro di Picasso l’altra. Oggi dopo 17 anni il legame tra i borghi, rinsaldato nel 2022 dalla firma di un trattato di amicizia che include anche Pietrasanta, l’Atene della Versilia, è più vivo che mai, anche grazie all’enorme lavoro svolto dall’amministrazione lericina per rilanciare il proprio territorio come destinazione turistica culturale e naturalistica: una perla del Mediterraneo che ha un patrimonio inestimabile da offrire ai suoi visitatori. Raffinate e preziose, le due cittadine lavorano alla condivisione reciproca delle proprie bellezze, per la gioia di cittadini e visitatori che potranno godere dei frutti di questo gemellaggio fondato sullo scambio artistico, culturale ed anche sportivo. Nei giorni scorsi una delegazione del Comune di Lerici ha visitato Mougins per pianificare le attività del gemellaggio per il 2025.

“La nostra amicizia dura da oltre 17 anni e ogni anno si lavora per trovare spunti e contenuti da proporre ai nostri rispettivi cittadini per suggellare simbolicamente la vicinanza tra Francia e Italia – spiega Marco Russo, vicesindaco e capo della delegazione in trasferta che continua: “Con Richard Galy, sindaco di Mougins che ringrazio per l’accoglienza sempre squisita, condividiamo anche la visione della nostra territorialità, le necessità di tutela del paesaggio e di valorizzazione dell’impianto turistico su base culturale. Ed anche gli eventi anima del gemellaggio devono andare in questa direzione e coinvolgere soprattutto i giovani delle nostre città”.

Danza e basket saranno protagoniste, dunque, degli scambi del 2025 con giovani atleti che potranno condividere le proprie esperienze con quelle dei coetanei francesi e avvicendare spettacoli e tornei. “I giovani sono un veicolo inesauribile di energia. Sono un moto perpetuo che va assecondato e sostenuto. Quindi dico ai ragazzi che saranno coinvolti negli scambi: divertitevi, mettete a frutto questa possibilità, scambiate opinioni e prendete spunto dall’incontro con chi vive la vostra stessa passione ma in un contesto diverso. Auguro buon lavoro alle società sportive coinvolte e che potranno confidare nell’aiuto della nostra amministrazione come sempre” conclude Russo.

Con la fine dell’anno, si lavorerà anche al rinnovo del patto di amicizia e scambio culturale fra i tre comuni di Mougins, Lerici e Pietrasanta, con una festa delle tradizioni italiane, francesi e mediterranee.