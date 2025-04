Dai tifosi messaggi di fiducia: "Ci sentiamo in buone mani"

"Speriamo che la nuova proprietà apporti stabilità e regali alla città la Serie A". I tifosi aquilotti, dopo l’inaspettato dietrofront di FC32, auspicano che l’arrivo di Thomas Roberts porti un salto di qualità. Si attende una società all’altezza Andrea Toracca: "Spero che sia un nuovo inizio, dopo quanto successo recentemente. Nessuno si sarebbe aspettato un cambio societario dopo ciò che era stato dichiarato da FC32 solo due mesi fa. Diamo il benvenuto a questa nuova proprietà, sperando si possa trovare quella stabilità che è fondamentale in questo momento della stagione. Siamo caduti in piedi? È troppo presto per dirlo, parleranno i fatti. La garanzia è Charlie Stillitano, vista la lunga esperienza nel calcio". Resta alla finestra Niki Maccione: "Si stavano addensando nubi fosche sul cielo di Spezia, il passaggio di proprietà è una bella notizia. Fino a quando, però, non conosceremo approfonditamente la nuova proprietà non si potrà dare un giudizio definitivo. Da quello che emerge in queste prime battute mi pare che i presupposti siano positivi, soprattutto perché compare la figura di Charlie Stillitano, un uomo di calcio di riprovata esperienza. Il ritorno in A dovrà essere l’obiettivo della nuova società". E’ sorpreso Davide Innocenti: "Sapevo dei problemi con FC32, non mi sarei mai aspettato un altro cambio di proprietà nel giro di due soli mesi. Nella storia dello Spezia, a memoria, non ricordo dei cambiamenti societari in così breve tempo. Mi auguro che ora ci sia una stabilità societaria, in grado di supportare adeguatamente la squadra e programmare seriamente il futuro. Vedremo quando Roberts e Stillitano presenteranno ai tifosi le loro intenzioni, da quello che ho letto in queste prime battute mi pare ci sia l’intento di riportare lo Spezia in A in pianta stabile. L’importante che alle parole seguano i fatti". Felice per il cambio Gianluca Scenna: "Da quello la nuova proprietà con Roberts e Stillitano dovrebbe garantire una solidità economica importante e programmi ambiziosi. Si tratta di uomini di sport, che hanno dimestichezza con le vittorie. Il neo presidente Stillitano ha un curriculum importante, è una potenza a livello mondiale nel calcio, lo Spezia è in buone mani. Direi che è stato un colpo di fortuna enorme. Ora l’obiettivo non può che essere la Serie A".

Fabio Bernardini