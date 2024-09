Da Vieux Port a Port Canto. Estetica e glamour in passerella per la vera ’prima’ di stagione

Martedì 10 settembre il Cannes Yachting Festival ha aperto le sue porte ad appassionati e professionisti, inaugurando in grande stile la stagione dei grandi saloni nautici. Oggi si spegneranno infatti le luci sulla manifestazione francese, giusto il tempo per permettere agli amanti delle linee sinuose delle imbarcazioni a vela, elettriche o a motore, di dirigersi verso il Salone Nautico di Genova pronto ad aprire i battenti dal 19 al 24 settembre per poi lasciare nuovamente spazio, al glamour del Monaco Yacht Show dal 25 al 28 settembre. Fascino e bellezza. Eleganza e raffinatezza. Abiti dal taglio sartoriale, cappelli di paglia per proteggersi dal sole e accenti da tutto il mondo si mescolano sulle vie che lambiscono il lungomare. È questa l’atmosfera che si respira nella luccicante cittadina francese e che avvolge anche il Cannes Yachting Festival, dove il glamour si affianca all’estetica, all’innovazione e alla ricerca della sostenibilità.

Una guida rossa in perfetto stile Croisette accoglie il visitatore al suo ingresso e lo accompagna nel corso della sua visita tra Vieux Port dove si possono ammirare yacht e superyacht a motore di ogni tipologia e Port Canto, dedicata principalmente alle imbarcazioni a vela. La 46esima edizione del Salone può contare su 640 espositori, di cui 155 italiani, 700 imbarcazioni in mostra e 120 anteprime mondiali. In una celebrazione così importante dell’eccellenza legata al mare non potevano non trovare spazio anche le realtà del nostro territorio, dove l’economia legata al blu gioca un ruolo fondamentale. Dai cantieri più grandi riconosciuti a livello internazionale, come Sanlorenzo, fino ad arrivare alle piccole aziende specializzate del comparto, fondamentali con il loro lavoro per portare avanti l’eccellenza del made in Italy legata al settore della nautica.

All’interno del Palais, nel Vieux Port, anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, hanno trovato spazio alcune aziende liguri e del nostro territorio, giunte nella riviera francese, grazie alla Camera di Commercio Riviere di Liguria e al braccio operativo della sua Azienda speciale, in partnership con Liguria International. Cinque di loro arrivano dal nostro territorio, sono il Cantiere Valdettaro srl, Superfici scrl, West Navaltech srl, Ship design group srl e i Cantieri San Marco srl. All’interno del Palais uno spazio è poi dedicato anche alla promozione del Miglio Blu e del Blue Design Summit in collaborazione con il Comune della Spezia. "Siamo orgogliosi – ha spiegato Patrizia Saccone, assessore allo Sviluppo economico del Comune della Spezia – che le aziende spezzine e i nostri cantieri siano presenti a Cannes. È il secondo anno che portiamo il Miglio Blu in questa manifestazione e il primo in cui portiamo il Blue design Summit. Ci stiamo organizzando per realizzare la seconda edizione dell’evento che quest’anno vedrà anche una partecipazione più significativa delle associazioni che riguardano il mare".

