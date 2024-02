Da un ’maschero’ all’altro con la festa di ’Belli e brutti’ a Suvero

Scordatevi Colombina, Arlecchino, Pantalone. In Val di Vara si festeggia il Carnevale dei Belli e dei Brutti, tradizione tramandata da generazioni a Suvero, dove si evocano atmosfere ancestrali passando da un ’maschero’ all’altro, travestimenti che girano i poderi fra musica, canti e prodotti offerti dal contadini. Nel paese della valle del biologico, la tradizione si rinnoverà sabato a partire dalle 15: sarà il suono di particolari ‘lumache’ a scandire l’incedere della sfilata tradizionale nelle stradine del centro, a cui parteciperanno anche due ospiti d’eccezione: S’Urtzu e Sos Bardiano e Alfagor Krampus, in arrivo da due diverse regioni d’Italia – Sardegna e Alto Adige - appositamente per l’evento, patrocinato anche quest’anno dalla Regione Liguria. Cuore e del folklore della regione del Barigadu, i S’Urtzu e Sos Bardianos sono originari di Ula Tirso, nell’Oristanese. I primi prendono il nome dalla maschera rappresentata da un uomo che indossa la pelle intera di un cinghiale, personificazione di una divinità che aveva il potere di allontanare i malefici e nello stesso tempo aveva finalità propiziatorie per un buon raccolto; viene percossa dai Bardianos, vestiti con un lungo sacco nero da pastore. Gli Alfagor Krampus, da Merano, hanno corna e lunghi capelli e riproducono le fattezze un essere demoniaco che accompagna la figura di San Nicola vescovo. Krampus, questo il suo nome, è un demonio che proprio dal santo è stato sconfitto e gli è quindi asservito. La festa andrà avanti con la cena conviviale e la notte disco al Cuccaro Club, sopra la pineta del paese. I Belli e i Brutti continueranno, così, a fronteggiarsi nel segno del carnevale: i primi, esaltati da campanellini, pizzi, abiti colorati, i secondi con maschere orribili, campanacci e velli animali. Dalle 12.30 è previsto un servizio navetta gratuito Rocchetta di Vara-Suvero-Rocchetta di Vara.