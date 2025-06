Da Teatrika ai big della musica, tutti gli eventi dell’estate a Castelnuovo

Presentato ieri mattina, durante la conferenza di presentazione di Benvenuto Vermentino, anche il fitto calendario degli appuntamenti estivi castelnovesi. Un cartellone vasto che, come sottolineato dall’assessore alla cultura Stefano Spinetti "occuperà praticamente tutte le serate estive con appuntamenti eterogenei e rivolti a diversi segmenti di pubblico". Previste molte novità che andranno ad affiancare eventi ormai consolidati come Teatrika, (rassegna teatrale in programma dal 27 giugno al 5 luglio giunta alla sua diciottesima edizione) o Cinema Cultura, che quest’anno spegnerà le sue prime trenta candeline e vedrà proiettare in apertura martedì 8 luglio, alle 21.30 nell’area esterna Castello dei Vescovi di Luni, il documentario vincitore del premio Oscar No Other Land. Tra le novitò previste il New Castel Summer Festival che venerdì 18 e sabato 19 luglio, a partire dalle 18, animerà con band e stand l’area verde del centro sociale di Molicciara. Un evento fortemente voluto dalla consulta giovanile su cui Castelnuovo Magra può contare da quest’anno. Legata alla mostra fotografica di Guido Harari nella Torre del castello dei vescovi di Luni, che verrà inaugurata venerdì 13 giugno, anche numerosi incontri: quello di mercoledì 9 luglio, alle 18.30 con Bebbe Carletti dei Nomadi, quello di mercoledì 30 luglio, alle 21.30 con Red Canzian dei Pooh e quello con Shel Shapiro, fissato per sabato 6 settembre alle 18. Sabato 30 agosto, alle 21.30, nell’area del Castello del borgo, nell’ambito di ’Women - Voci di donne’ arriveranno anche Concita di Gregorio e Erica Mou.

E.S.