Da Fauerè a Bruckner e Puccini. È ’La fine del Romanticismo’

La nascita di Anton Bruckner (4 settembre 1824), la morte di Giacomo Puccini (29 novembre 1924) e di Gabriel Fauré (4 novembre 1924). S’intitola ‘Tre anniversari - La fine del Romanticismo: Fauré, Bruckner, Puccini’, il concerto previsto stasera, in Sala Dante a partire dalle 21, che vedrà protagonista il Sax Off Limits Ensemble. Si celebrano così il bicentenario della nascita e due centenari della morte di tre grandi compositori. Nel programma dell’evento, di Anton Bruckner, ‘Scherzi’ dalle Sinfonie (Fantasia arrangiata di Alessio Bacci), di Gabriel Fauré, Pavane op. 50, di Maurice Ravel, Pavane pour une enfant defunte, di Giacomo Puccini, La scossa elettrica - Marcia brillante, ‘Crisantemi’, Elegia e ‘Manon Lescaut’, Intermezzo, e di Igor Stravinsky, Circus Polka.

Questi gli esecutori diretti dal maestro Alessio Bacci: Sara Bazzigalupi al sax sopranino, il maestro Marco Falaschi (docente preparatore) e Giorgia De Rossi al sax soprano, Gianluigi Raffo, Giuseppe Fusco, Alessandro Costa, Liu Jiaxuan e Mattia Furfori al sax contralto, Francesco Rossi, Simone Maiorana e Francesca Corsi al sax tenore, Lorenzo Poletti, Gemma Adorni e Sara Bazzigalupi al sax baritono. Formato nel 2000 all’interno delle classi di Sassofono e Musica d’insieme per Fiati dei maestri Marco Falaschi e Alessio Bacci, il Sax Off Limits Ensemble ha visto da subito il coinvolgimento di tutti gli allievi, compresi i più piccoli, con la precisa finalità di apprendere o consolidare tutti gli aspetti dell’utilità sia didattica che formativa del suonare insieme. "Altro obiettivo – spiegano i promotori – è stato quello di affrontare composizioni di tutti i periodi storici attraverso adattamenti, a volte anche arditi, fuori dai limiti, appunto, di brani che vanno dal rinascimento ai giorni nostri, in modo da sfruttare e valorizzare le grandi caratteristiche di versatilità della famiglia dei sassofoni".

L’Ensemble, che nel luglio 2015 ha inciso il suo primo cd, si è esibito per importanti festival, associazioni musicali ed enti, contando ad oggi circa 90 concerti tra cui: Festival del Suono di Lari, Petilia Festival, Festival Internazionale di Musica e Teatro ‘Toscana delle Culture’, Concerti dell’Accademia Amiata , inaugurazione del 52° Premio Bancarella nell’ambito del Festival ‘Lunatica’, Festival internazionale ‘Rassegna Golfo del Tigullio’, Festival Internazionale ‘Santa Fiora in Musica’, Teatro ‘La Rosa’ di Pontremoli, Festival Internazionale ‘Cinque Terre’, Rassegna Chiavari in musica. Fra le esibizioni nella nostra città è giusto ricordare i concerti per l’inaugurazione di piazza Verdi, l’emozionante performance nella casa circondariale di Villa Andreino e la partecipazione a numerosi vernissage al Museo Lia e a Villa Marigola.

Marco Magi