Da 125 anni al servizio del territorio. Pubblica assistenza di Lerici in festa

Da 125 anni al servizio della comunità. È un traguardo prestigioso quello che si accinge a tagliare la pubblica assistenza Croce rosso bianca di Lerici, che ai accinge a celebrare con sei mesi di eventi la storica fondazione, avvenuta il 1° Dicembre 1899. Da oggi e fino a dicembre, l’associazione benemerita ha programmato una serie di eventi. Oggi la cerimonia di benvenuto per i nuovi volontari, con la consegna dei diplomi di formazione, in piazza Brusacà a San Terenzo. Durante la mattinata sarà presente il gazebo della pa lericina presso il quale è possibile avvicinarsi all’associazione e avere tutte le informazioni. Nel primo pomeriggio, dopo una merenda offerta dai volontari, alle 16 spazio alle esercitazioni con simulazioni di soccorso, per poi concludere con la consegna dei diplomi ai nuovi entrati. Seguiranno, nelle prossime settimane, una serie di attività e iniziative volte a promuovere il volontariato, a sensibilizzare la comunità sull’importanza della partecipazione attiva, a rafforzare i legami con la comunità attraverso opportunità di incontro e condivisione tra volontari e cittadini.

Ci saranno altri corsi di formazione, inaugurazioni di nuovi mezzi, occasioni di divertimento e momenti di divulgazione per celebrare la lunga storia e i successi dell’associazione, onorando le persone che ne hanno fatto parte. I nuovi volontari che iniziano oggi la loro esperienza hanno completato un percorso costituito da un iniziale corso di primo soccorso generico – destinato a tutta la popolazione – e un successivo corso più approfondito per chi ha deciso di proseguire e diventare volontario. "Una formula di successo che ci ha consentito di informare e formare i cittadini avvicinandoli al primo soccorso – dice il presidente della pa di Lerici, Rodolfo Basadonne – Una formula che sicuramente ripeteremo nel corso dell’anno, perché abbiamo continuo bisogno dell’aiuto di chi voglia spendere anche solo una piccola parte del proprio tempo per la comunità" Il presidente Basadonne sottolinea "l’importanza di ricordare sempre che fare i volontari in pubblica assistenza non significa solo fare soccorso in ambulanza, ma anche tante altre attività che chiunque ed a qualunque età può svolgere". Dai servizi sociali ai semplici servizi di trasporto di persone in ambito sanitario, dalla vigilanza antincendio alla protezione civile, o anche semplicemente all’aiuto nelle attività della sede o del gazebo promozionale.

Matteo Marcello