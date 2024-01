Cuochi, commessi e operaio refitting

Le proposte pubblicate dai Centri per l’impiego della provincia della Spezia. Per info e candidature visitare il portale https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 SISTEMISTA ICT Azienda di produzione e commercializzazione di carboni attivi, terre filtranti e e prodotti affini ricerca 1 sistemista Ict. La risorsa sarà formata per occuparsi della manutenzione server e pc Windows, backup e disaster recovery, gestione tenant Ms 365, ausilio allo sviluppo Erp ms nav, sviluppo utility di supporto in Intranet. Diploma di perito informatico oppure laurea anche triennale in informatica, età preferibile non superiore ai 25 anni, conoscenza inglese. Apprendistato con possibilità di stabilizzazione. Zona Vezzano. Offerta 51624

1 OPERAIO Per azienda che si occupa di pitturazioni, sabbiatura e refitting navale, la risorsa sarà chiamata a svolgere lavori di manutenzione/riparazioni di varie apparecchiature. Richiesta età massima 50 anni, esperienza, disponibilità alle trasferte, conoscenze informatiche di base. Il lavoro si svolgerà alla sede di Follo e all’interno di cantieri navali situati a Muggiano, Riva Trigoso, Ancona, Pisa, Marghera. Orario 8-17. Si offre tempo determinato full time con possibilità di stabilizzazione. Offerta 51583

1 COMMESSO L’Ente bilaterale del terziario cerca per azienda del settore tessile/abbigliamento 1 commesso. Si offre inizialmente uno stage, con la concreta possibilità di futura assunzione. Offerta 51581

1 CUOCO MStaff Catering, azienda specializzata in servizi di catering e banqueting ricerca 1 aiuto cuoco. Il lavoro si svolgerà nel magazzino dell’azienda e nelle location ove si svolgeranno le cerimonie e gli eventi organizzati. Richiesta esperienza nel ruolo. Si offre contratto a chiamata. Sede La Spezia. Offerta 51571