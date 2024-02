"Cucina profumata dalle spezie e solidarietà: una serata speciale a La Spezia"

Alla scoperta della cucina profumata dalle spezie esotiche ma anche della… solidarietà. Una serata molto speciale quella svoltasi a Cadimare presso il comando del Centro logistico dell’Aeronautica per iniziativa dell’Accademia italiana della cucina, dove i protagonisti sono stati gli alunni dell’Istituto Alberghiero "Casini". Sotto la guida dei loro insegnanti, i ragazzi hanno preparato un apprezzatissimo menù a tema, a base, appunto, di spezie ed erbe aromatiche, di cui hanno raccontato anche la storia, dall’importazione in Europa dei primi "semi" fino ai giorni nostri, caratterizzati dalla presenza ormai consolidata in cucina di spezie come curcuma, pepe delle più diverse varietà, peperoncino, cannella e molti altri "aromi".

Un viaggio storico-gastronomico alla scoperta dei sapori esotici, ma non solo. Nel corso della serata, presentata dalla delegata Aic della Spezia Marinella Curre Caporuscio e dall’accademica Barbara Sussi, organizzatrice dell’evento, si è parlato infatti anche di solidarietà e impegno umanitario, attraverso la testimonianza di Paola Michelini, presidente provinciale dell’associazione no profit "Bambini del Madagascar Tonga Soa". Una realtà raccontata non senza commozione, fatta di famiglie, e soprattutto bimbi, bisognosi di tutto - cibo, assistenza medica e istruzione - per i quali l’associazione è impegnata dal 2013 a fianco delle suore di Santa Teresa del Bambin Gesù operanti nelle missioni di Nosy Be, Ankaramibe Maromandia e Tsiroamandidy e dell’orfanotrofio San Giuseppe delle Suore vocazioniste di Nosy Be.

Un appello accorato, quello di Paola Michelini - ben conosciuta in provincia per i suoi incarichi di dirigente amministrativo in vari comuni e quello, appena assunto, di segretario generale dell’amministrazione provinciale che ha acceso un un faro sulle difficoltà, in molti casi una vera e propria lotta per la vita, delle popolazioni del Madagascar (il sostegno all’associazione è possibile anche attraverso il 5x1000, codice fiscale 94026140122).

A fare gli onori di casa alla folta platea (assieme ai soci dell’Accademia italiana della cucina erano presenti anche sindaci, assessori e rappresentanti delle istituzioni del territorio) il colonnello Davide Testa, comandante del Centro logistico - Istituto Maddalena di Cadimare.

Franco Antola