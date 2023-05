’Cronisti in classe’ verso la premiazione

Scatta il conto alla rovescia per l’atto finale di "Cronisti in classe", i campionati di giornalismo de La Nazione, che dopo settimane di battaglie a colpi di articoli, interviste, approfondimenti, fotografie, disegni ed elaborati digitali si stanno avviando verso il traguardo. La 21ª edizione di questa longeva manifestazione, diventata ormai un grande classico in grado di unire mondo della scuola e dell’informazione, si chiuderà ufficialmente nel pomeriggio di martedì 23 maggio con la premiazione, in cui saranno assegnati ai migliori reporter in erba i premi del giornale e delle aziende ed enti che supportano il concorso: Conad, Iren, Comitato promotore celebrazioni pucciniane, Avis comunale La Spezia, Spezia & Carrara Cruise Terminal, Calzetta ex Imago Lunae, EuropaPark, Cna La Spezia, Autoligure, Latte Tigullio ed Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. Proprio quest’ultima ha messo a disposizione il suo Auditorium per l’evento, che promette già di trasformarsi in festa. Quattordici le squadre in gara, formate dagli alunni di dieci scuole di tutta la provincia: La Spezia, Sarzana, Lerici, Castelnuovo Magra e Vezzano sono i poli della cartina punteggiata dall’entusiasmo dei baby giornalisti, che anche per il 2023, guidati dai professori tutor, hanno offerto spunti inediti con cui hanno affrontato temi battenti e argomenti storici.

Saranno molteplici i riconoscimenti assegnati: primo, secondo e terzo premio per le migliori pagine, premio Superclick per la più votata online, miglior disegnovignetta e premio Green, a cui si aggiungeranno quelli di enti ed aziende ‘compagni di viaggio’ e sostenitori e non mancheranno gli amatissimi gadget. Ma oltre ai più bravi ed apprezzati dalla giuria, dalle imprese e dai lettori, per tutti resterà la soddisfazione di essersi messi alla prova in un campo che ha portato gli alunni dal mondo dei banchi a quello di una professione appagante e all’analisi della realtà intorno a loro. Gli articoli inseriti nella foliazione del giornale rimangono nero su bianco, inchiostro su carta a testimonianza di quella che, a vedere l’entusiasta risposta dei ragazzi, del loro impegno e della loro voglia di crescere, testimonianza di un’esperienza indimenticabile. E a tutti gli allievi in gara va il plauso della nostra redazione: è stato un piacere averli come ‘colleghi’.

Chiara Tenca