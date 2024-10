Cronache italiane di lotte e potere tra il ’69 e il ’94 secondo Scardino

Un dettagliato prospetto dei fatti e degli avvenimenti storici intercorsi tra il 1969 e il 1994, un periodo ricco di fermenti sociali, politici e culturali. Tutto nel saggio ‘I due volti - storie e cronache italiane di lotte, potere, contropotere tra il 1969 ed il 1994’ che l’autore Uberto Scardino presenterà oggi, alle 17.30, al Circolo anziani di piazza Brin, in via Filippo Corridoni 7. Lo scrittore abbraccia lo stile della cronaca classica e analitica analizzando gli avvenimenti che caratterizzarono l’epoca storica di quei venticinque anni. È una fotografia della politica di quegli anni e dell’antagonismo dei gruppi extraparlamentari, delle piazze contestatarie. Il linguaggio è oggettivo, fermo, sintetico.

L’autore, uno studioso appassionato di storia e giornalismo, si è sfogliato, come uno storico moderno, le pagine di cronaca dei quotidiani dell’epoca e si è riferito ai servizi televisivi di quei tempi infuocati. Il libro è indirizzato a chi ha vissuto quell’epoca da giovane, ai giovani che vogliono documentarsi, ai politici di oggi come al cittadino comune che voglia rinfrescarne la memoria. È un libro semplice nel linguaggio che aiuta a riflettere anche sui fatti attuali. L’autore dialogherà con Giuseppe Rudisi, giornalista di SpeziaMirror, nel consueto appuntamento del martedì, a cura di Paolo Luporini. Uberto Scardino è nato alla Spezia dove vive e lavora. Insegna lingua italiana agli adulti stranieri dopo esser stato per molti anni maestro di scuola primaria e dell’infanzia. È laureato in Filologia romanza ed è stato consigliere provinciale nel 1997. Frequenta le Conversazioni del Gruppo di Studio della Comunicazione Parlata nell’ambito delle attività della Società di Linguistica Italiana e ha pubblicato nel 2023 il volume storico letterario dal titolo ‘Un saggio letterato - Brunetto Latini - Tra rettitudine, tolleranza e bene comune’. L’entrata all’evento è libero.

m. magi