Crollo alle Cinque Terre, paura a Corniglia: “La falesia si sgretola, paese a rischio”

Cinque Terre (Spezia), 20 agosto 2023 – Nessun ferito, ma tanta paura. È il bilancio del crollo di un tratto di costa alle Cinque Terre, sotto l’abitato di Corniglia.

Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 19 agosto, alcuni quintali di roccia sono caduti in mare. Il crollo è stato ripreso in video da alcuni turisti che in quel momento si trovavano in barca proprio davanti al luogo in cui è ceduta la parete a strapiombo a circa 100 metri di altitudine.

"Tanta polvere, ma per fortuna nessun danno è stato segnalato al paese visto che il distacco è avvenuto nella parte bassa - spiega Franco Villa, sindaco di Vernazza - Ovviamente a tutti è venuto in mente quello che è successo a Camogli nel 2021 (il crollo parziale del cimitero, ndr), ma oggi parliamo di un evento molto più lieve”.

Il primo cittadino aveva in quell'occasione già acceso un faro sul cimitero di Corniglia. "Sorge su una falesia che si sta inesorabilmente sgretolando, come tutto il paese", aveva dichiarato il sindaco.