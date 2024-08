Crolla grosso pino, paura per una donna col passeggino alle Cinque Terre

Cinque Terre (La Spezia), 28 agosto 2024 – Paura nella mattinata di oggi 28 agosto a Monterosso, alle Cinque Terre, dove improvvisamente un grosso pino è caduto al suolo. Una tragedia sfiorata in quanto proprio nel momento del crollo non lontano stava passando una donna con un passeggino e alcuni operatori ecologici.

L'incidente, fortunatamente senza feriti, è avvenuto in via IV Novembre nella zona di Fegina. A rimanere danneggiate solo alcune vetture parcheggiate e in quel momento vuote. Sono intervenuti Protezione Civile e Vigili del Fuoco per tagliare il tronco dell'albero e liberare la strada, mentre la Polizia Locale gestiva il traffico.