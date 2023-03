Cri, boom di iscrizioni Corso bis per volontari

Le domande sono tante e per questo la Croce Rossa della Spezia ha deciso di organizzare un nuovo corso di accesso per aspiranti volontari. Il corso, che si svolgerà interamente in presenza e inizierà mercoledì 12 aprile alle ore 20.30. E’ rivolto a tutti coloro che vogliono unirsi all’associazione per svolgere le numerose attività di assistenza ai più deboli nella sede centrale della Spezia e in quelle di Fezzano, Muggiano, Santo Stefano e Calice al Cornoviglio. Le lezioni si terranno in orario serale per permettere anche a chi lavora di partecipare, per poi concludersi con un esame finale sugli argomenti trattati. C’è tempo fino a domenica 9 aprile per iscriversi (oppure al raggiungimento del numero massimo di 30 partecipanti): chi è interessato può registrarsi sul portale della Croce Rossa gaia.cri.it e successivamente inviare la richiesta di partecipazione al corso organizzato dal Comitato CRI della Spezia (sul sito www.crilaspezia.it è disponibile una guida). Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Soci della Croce Rossa al numero 0187-1822444 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il sabato dalle 9 alle 11, in altri orari al numero 335-72720