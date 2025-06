Crescere con la musica dentro . La Gosp in trasferta in Campania per partecipare a ’ConCertosa’

Cinquanta giovani musicisti spezzini porteranno in Campania l’energia, la passione e i valori che da sempre contraddistinguono la Gosp - Giovane orchestra spezzina. Partiranno oggi per Napoli dove domenica, alle 11 si esibiranno nell’ambito di ‘ConCertosa 2025’, uno degli appuntamenti più significativi della scena musicale giovanile italiana. Nata nel 2013 alla Spezia, la Gosp è un’orchestra giovanile inclusiva a vocazione sociale, ispirata al modello didattico venezuelano de ‘El Sistema’ creato dal musicista ed economista José Antonio Abreu, che vede nel fare musica insieme uno strumento per crescere e per fornire a bambini e adolescenti un ambiente formativo e di riscatto sociale. Il progetto è a cura di Fuoriluogo ed è sostenuto da Fondazione Carispezia, che ne ha reso possibile la crescita e la continuità nel corso degli anni. L’invito a partecipare a ‘ConCertosa 2025’, nella suggestiva cornice della Certosa di San Martino, rappresenta un importante riconoscimento nazionale per la Gosp e per tutto il territorio spezzino.

‘ConCertosa’ è una rassegna nata nel 2015 con l’obiettivo di valorizzare il ruolo formativo e sociale della musica collettiva per le nuove generazioni. Ogni anno ospita giovani ensemble provenienti da contesti periferici, dove l’esperienza artistica condivisa diventa occasione di crescita, inclusione e riscatto. L’edizione 2025 sarà dedicata al valore dell’arte come strumento di aggregazione per l’infanzia e l’adolescenza, e vedrà alternarsi performance di musica, teatro e danza, accompagnate da percorsi guidati alla scoperta del Museo. Prendere parte a un’iniziativa di tale prestigio è la conferma del valore culturale, educativo e sociale che la Gosp ha saputo costruire negli anni, diventando un modello virtuoso di inclusione e crescita attraverso la musica. "Siamo profondamente onorati di essere stati invitati a partecipare a ConCertosa 2025 – afferma Giovanni Franceschini, referente e docente di tromba della Gosp –. Suonare all’interno della Certosa di San Martino rappresenta, per i nostri giovani musicisti, un’esperienza unica non solo dal punto di vista artistico, ma anche umano e formativo. È il riconoscimento del valore educativo, sociale e culturale che la Gosp porta avanti da 12 anni. È un’opportunità straordinaria per i nostri ragazzi, che avranno modo di confrontarsi con altre realtà musicali giovanili". La partecipazione a ‘ConCertosa 2025’ è resa possibile grazie al prezioso contributo di tutte le persone che, con generosità, hanno creduto nella forza della musica e, naturalmente, grazie al sostegno della Fondazione Carispezia.

Marco Magi