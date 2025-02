Creatività e moda come terapia. Antonietta, la stilista per caso : "Il mio esempio per chi lotta"

Il cassetto dei ricordi le ha dato la forza per reagire. Dal dramma personale vissuto di fronte a quelle notizie che prosciugano la capacità di reazione a una nuova vita. Fatta di speranza, sorrisi e passerelle. Maria Antonietta Tuccillo nel giorno nero che ha dichiarato l’inizio della sua convivenza con il male ha aperto un cassetto ritrovando un lavoro realizzato all’uncinetto. Una passione per anni lasciata in disparte tra i mille impegni di una donna impiegata al ministero delle infrastrutture arrivata a Spezia dalla Campania e mamma. "Ho iniziato a lavorare a piccoli lavori – spiega – alternandoli ai cicli di terapie che deve seguire una paziente oncologia. Poi con le amiche di Santo Stefano Magra mi hanno convinto a realizzare abiti in uncinetto, senza nessuna stoffa". Adesso Antonietta ha creato un marchio inconfondibile diventando una personalità della moda. "La mia vita è cambiata alla scoperta della malattia. Ho capito che non posso stare senza uncinetto e questa forza mi aiuta moltissimo e spero possa essere un messaggio per tutte le persone che come me devono fare i conti con Lui". Nel 2020 è arrivata la prima sfilata a Pitti Firenze con lo stilista Noe Maggin aprendo un crescendo di incontri e collaborazioni. Antonietta è stata ospite del premio “Women for women” ideato da Donatella Gimigliano ricevendo il premio Camomilla Award per il merito di aver trasformato il dolore in creatività. "Ho partecipato a Miss Italia chiamata da Patrizia Mirigliani che ha conosciuto la mia storia. Ho vestito le ragazze della semifinale nell’edizione 2023". In estate sarà a Spezia in occasione del concorso Miss Liguria che apre la strada alla finale nazionale. Tra le collaborazioni spiccano anche quelle con Carolyn Smith, giudice di “Ballando con le stelle” nell’ambito del progetto “Dance for Oncology” oppure l’attrice Antonella Salvucci che ha indossato un suo abito di crochet in occasione dell’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia, diventando testimonial del brand. Il prossimo appuntamento con la moda firmata Antonietta Tuccillo è sabato 8 marzo in occasione della festa della donna a Vezzano Ligure. "Lotto e non mi fermo. Ho iniziato anche un corso di canto con la coach Silvia Pellegri che mi aiuta anche per la respirazione oltre ai corsi di ballo".

Massimo Merluzzi