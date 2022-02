Covid Liguria, scendono ancora positivi e ricoveri

Genova, 26 febbraio 2022 - I nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime ventiquattro ore in Liguria sono 1.008, a fronte di 10.641 tamponi effettuati di cui 2.846 molecolari e 7.795 antigenici rapidi. Il tasso di positività è al 9,47%.

La mappa dei nuovi positivi

A Genova ci sono 484 nuovi casi, 174 a Savona, 131 nel Tigullio, 119 alla Spezia e 95 a Imperia. Cinque sono i nuovi positivi non residenti in Liguria. Attualmente i positivi sono 15.150, 480 meno di ieri. I guariti sono 1.484.

I ricoveri scendono

Ancora in calo il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: sono 371, 22 in meno rispetto a ieri. Di questi, 23 sono in terapia intensiva (uno in meno di ieri), 11 di questi 23 non vaccinati. Diminuiscono le persone in isolamento domiciliare che oggi sono 14.762, 460 in meno rispetto a ieri, a gennaio erano arrivate ad essere anche più di 40 mila. Ci sono anche meno soggetti in sorveglianza attiva, che a oggi sono 3.031, erano 3.164.

I decessi

Prosegue invece il conteggio dei decessi: oggi sono segnalati 4 morti. Si tratta di tre donne di età compresa tra 62 e gli 88 anni e un uomo di 70 anni deceduti tra il 24 e il 25 febbraio. Da inizio pandemia hanno perso la vita 5.090 persone.

I vaccini

Prosegue la campagna vaccinale: nelle ultime 24 ore sono state somministrate 4.065 dosi. A oggi, le persone che hanno ricevuto la dose booster sono 920.084.

I grafici CovidStat/Infn: