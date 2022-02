La Spezia, 4 febbraio 2022 - Sono 3.129 nuovi positivi al Covid in Liguria, individuati su 35.256 tamponi tra molecolari e antigenici. Ancora Genova è in testa come numero di nuovi positivi con 1.644, seguita da Savona (539), Imperia (336), Tigullio (303) e Spezia (298). 9 sono i nuovi positivi non residenti in Liguria. Cala il numero degli attualmente positivi in Liguria: sono 44.815, 2.761 in meno rispetto a ieri, grazie all'alto numero di guarigioni certificate da tampone negativo.

I nuovi positivi divisi per provincia

Imperia (Asl 1): 336

Savona (Asl 2): 539

Genova: 1.947 (di cui Asl 3: 1.644 - Asl 4: 303)

La Spezia (Asl 5): 298

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 9

I ricoveri

Calano ancora gli ospedalizzati che oggi sono 722, 5 in meno rispetto a ieri, di cui 31 in Intensiva, due in più rispetto a ieri. Di questi 22 non sono vaccinati.

Quarantene e decessi

Calano anche le persone in isolamento domiciliare: oggi sono 44.073, 2.744 in meno rispetto a ieri. I decessi registrati sono 12, morti avvenute tra il 31 gennaio e ieri: nove sono gli uomini di età compresa tra i 51 e i 94 anni, mentre le donne decedute sono tre, di età compresa tra gli 81 e gli 83 anni. Prosegue la campagna vaccinale: nelle ultime 24 ore sono state somministrate 11.449. Le dosi booster somministrate sono a oggi 830.677.

Arrivata la pillola anticovid Paxlovid

Sono state consegnate alla Liguria le confezioni di Paxlovid, il nuovo farmaco antivirale orale per il Covid 19. Paxlovid è costituito due principi attivi, Nirmatrelvir (PF-07321332) e Ritonavir, che devono essere assunti insieme due volte al giorno per 5 giorni, sotto forma di compresse separate. In particolare la confezione contiene 20 compresse di PF-07321332 da 150 mg di colore rosa e 10 compresse di Ritonavir da 100 mg di colore bianco. In Liguria sono arrivate 7.650 compresse, quindi 255 confezioni, pari ad altrettanti trattamenti, ognuna contenenti 20 compresse di PF-07321332 da 150 mg e 10 compresse di Ritonavir da 100 mg. Per assicurare capillarmente la distribuzione, il farmaco sarà distribuito in tutti i reparti di infettivologia della Liguria che potranno prescriverlo ai malati.

Il farmaco è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 negli adulti sopra i 18 anni che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione a Covid-19 severa.

“Il farmaco – spiega Matteo Bassetti, coordinatore del Diar Alisa malattie infettive - va utilizzato nella prima fase della malattia quando i sintomi sono moderati e i pazienti non necessitano di terapia con ossigeno, pur avendo condizioni di salute che li espongono al rischio di ammalarsi gravemente. Non può considerarsi uno strumento di prevenzione, ma una aggiunta importante alle terapie già in uso. Un’ulteriore arma per combattere efficacemente il Covid”.

Paxlovid deve essere somministrato il prima possibile dopo la conferma di diagnosi di COVID-19 entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi. Il paziente deve assumere, per via orale ogni 12 ore per 5 giorni, 600 mg di Nirmatrelvir- PF-07321332 al giorno (due compresse da 150 mg due volte al dì) e 200 mg di Ritonavir (una compressa da 100 mg due volte al dì) quindi un totale di 6 compresse al giorno per 5 giorni.

Il farmaco consegnato all’Ospedale San Martino di Genova verrà così ripartito tra le varie aziende sanitarie della Liguria:

ASL 1: 41 confezioni

ASL 2: 50 confezioni

SAN MARTINO: 50 confezioni

GALLIERA: 26 confezioni

ASL 3 (VILLA SCASSI): 26 confezioni

ASL 4: 26 confezioni

ASL 5: 36 confezioni

Totale: 255 confezioni.

