Covid Liguria 2 ottobre, il bollettino: 70 nuovi casi e 2 morti

Genova, 2 ottobre 2021 – Due uomini, uno di 83 e un altro di 87 anni. Ancora due morti per covid, purtroppo, nelle ultime 24 ore in Liguria. Entrambi erano ricoverati all'ospedale Galliera. Sono dunque 4412 i morti da inizio pandemia. Dopo giorni in cui diminuiva il numero degli ospedalizzati, tornano a crescere i malati che hanno bisogno di cure ospedaliere. Sono 59, 6 in più rispetto a ieri. Tra i ricoverati 5 sono in terapia intensiva. In diminuzione, invece, il numero dei positivi: sono 2242, 24 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi di infezione sono 70, emersi da 2747 tamponi molecolari e 5396 test rapidi. Il tasso di positività è 0,85% (ieri era 1,14%), mentre a livello nazionale è 0,9%.

I 70 nuovi positivi sono stati riscontrati 23 nell'area di Genova, 19 alla Spezia, 13 a Savona, 8 a Imperia, 5 nel Tigullio, mentre due casi si riferiscono a cittadini non residenti in Liguria. I guariti sono 92, mentre in isolamento domiciliare ci sono 967 persone, 14 in meno rispetto a ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono1533 (erano 1488). Nelle ultime 24 ore sono state fatte 3773 vaccinazioni e hanno chiuso il ciclo vaccinale in 1.019.822.

“Rimangono positivi i dati relativi alla diffusione del Covid in Liguria. L’incidenza su base settimanale ogni 100mila abitanti rimane stabile a 33 nuovi casi a livello regionale mentre aumentano progressivamente le prenotazioni attraverso il portale prenotovaccino per le terze dosi sia agli over80 sia alle persone immunocompromesse. Nel primo pomeriggio di oggi, erano complessivamente 5.263, di cui 4.467 relative a persone ultra ottantenni e 796 a persone immunocompromesse”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti fa il punto della situazione in Liguria.

Nelle province, l’incidenza settimanale ogni 100mila abitanti è di 55 casi nello spezzino, 38 nell’imperiese, 28 nel savonese e 24 nell’area metropolitana genovese.

Per quanto riguarda il bollettino odierno, emerge un lieve aumento degli ospedalizzati, 6 in più rispetto a ieri, ma con un ricoverato in meno in terapia intensiva. Rimangono covid free l’ospedale Evangelico di Genova e gli ospedali della Asl3. In Asl4 c’è 1 solo ricoverato per Covid all’ospedale di Sestri Levante mentre sono covid free i presìdi di Lavagna e Rapallo. In Asl5, sono 7 i pazienti covid ricoverati all’ospedale Sant’Andrea della Spezia, rimane covid free il San Bartolomeo di Sarzana.