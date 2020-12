La Spezia, 21 dicembre 2020 - Sono 177 i nuovi casi di contagi da Covid-19 in Liguria, che portano il totale da inizio emergenza a 57.754. Scendono però gli attualmente positivi di 74 unità.

Calano anche i ricoveri negli ospedali della regione (sette in meno, in tutto adesso ci sono 758 pazienti) stabili a quota 70 le terapie intensive.

Forte il calo delle persone in quarantena: ora sono 5.830, 240 in meno. Da registrare 237 guarigioni e purtroppo 14 decessi, per un totale di 2.782 morti da inizio emergenza in Liguria. Decessi che però non risalgono tutti alla giornata di ieri: sono infatti casi degli ultimi tre giorni, quasi tutti del San Martino, tranne due (due uomini di 60 e 87 anni) deceduti all'ospedale di Sarzana.

Eseguiti nelle ultime 24 ore 1.486 tamponi e 1.289 tamponi antigenici rapidi.

Il dettaglio dei 177 nuovi casi per residenza:

Imperia: 4

Savona: 72

Genova: 95 (di cui 80 di Asl3, 15 di Asl4)

La Spezia: 3

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3



La situazione negli ospedali:

Asl1 = 63 (4 TI)

Asl2 = 115 (16 TI)

San Martino = 214 (28 TI)

Evangelico = 1

Galliera = 96 (3 TI)

Gaslini = 5

Asl3 Villa Scassi = 79 (7 TI)

Asl4 = 83 (7 TI)

Asl5 = 102 (5 TI)

Attualmente positivi per residenza = 7.553

Imperia = 497

Savona = 1.133

Genova = 4.060

La Spezia = 1.318

Fuori regione = 217

Altro o in fase di verifica = 328