"Così rischiamo un anno di disagi". Cantieri, chiesto un tavolo con Anas

Più di un anno di cantieri stradali che, sebbene portino benefici in termini di sicurezza, rischiano di generare pesanti disagi alla viabilità. È attorno a questo tema che Confartigianato nei giorni scorsi ha radunato gli amministratori della bassa Val di Vara, per poi scrivere, assieme alle altre associazioni datoriali riunite in Rete Imprese, una lettera a Prefettura, Provincia, Regione e ai parlamentari spezzini. Sul banco, i lavori che scatteranno dall’autunno nell’area a cavallo tra i Comuni di Bolano, Follo e Vezzano: la nuova rotatoria di Bottagna e il consolidamento del ponte di Ceparana, che attraversa il fiume Vara, entrambi realizzati da Anas. Si prevede che tali interventi possano durare oltre un anno, periodo in cui la viabilità potrebbe essere ridotta per lunghi periodi a senso unico alternato. "Tale organizzazione viabilistica, soprattutto nelle ore di punta, con l’inizio delle scuole e la ripresa delle attività economiche, genererà lunghe code e disagi a residenti ed imprenditori. Tra le imprese del territorio, soprattutto quelle che operano con il porto della Spezia e la cantieristica navale – si legge nella missiva inviata alle istituzioni – c’è già una forte preoccupazione, viste le difficoltà quotidiane per raggiungere il comune capoluogo (si stimano a Bottagna 40mila passaggi giornalieri; ndr)".

Dall’incontro promosso da Confartigianato con i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Bolano, Vezzano Ligure, Follo e Calice al Cornoviglio – erano presenti Nicola Carozza, responsabile categorie di Confartigianato insieme a Michele Pasquarelli e Piero Adorni del direttivo Confartigianato Bassa Val di Vara, oltre al sindaco di Vezzano Ligure Massimo Bertoni assieme al consigliere comunale Daniele Tintori, il sindaco di Bolano Paolo Adorni con l’assessore ai Lavori pubblici Augusto Vallese, e l’assessore ai Lavori pubblici di Follo, Corrado Vezzi – è emersa forte l’esigenza di un tavolo con Anas per pianificare un cronoprogramma, condividere le tempistiche di esecuzione dei lavori e cercare soluzioni – come ad esempio autorizzare lavoro in alveo nella prima fase, prevedere un ‘moviere’ nelle ore di punta al posto dell’impianto semaforico, agevolazioni a residenti e imprese per l’utilizzo del casello di Ceparana – che possano attenuare i disagi per cittadini ed imprenditori. Tali richieste sono state messe nero su bianco nella lettera sottoscritta anche dai sindaci dei quattro Comuni interessati.

Matteo Marcello