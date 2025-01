Corso di fotografia con Daniele Crisci

Inizierà domani un corso di fotografia a Sesta Godano. A comunicarlo il Comune, attraverso la consigliera con delega al Turismo Pamela Daneri. A curare il ciclo, che si svilupperà nella sala del consiglio in municipio, il fotografo Daniele Crisci. Saranno nove lezioni a mercoledì alternati, sempre con inizio alle 20.45, dove si impareranno le basi della fotografia digitale, un’occasione per scoprire e imparare i trucchi del mestiere in modo semplice e divertente. Sarà l’occasione per chiunque di scoprire se, l’hobby che si sta coltivando, magari potrà diventare un giorno, una vera professione. In estate, poi, le foto più belle verranno esposte in una mostra fotografica che si terrà nelle vie vecchie del paese. Un’ulteriore possibilità di avere riscontro delle proprie capacità, sottoponendosi al giudizio del pubblico. Crisci ha uno studio fotografico in piazza Brosini a Brugnato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 338 3476375.