Corso di difesa riservato agli operatori sanitari Asl dopo l’aumento di aggressioni

Le aggressioni nei confronti degli operatori sanitari sono un problema molto diffuso ed in forte crescita. Asl5 ha organizzato oggi dalle 9 alle 16.30, nell’auditorium dell’Autorità Portuale della Spezia la prima edizione del corso rivolto a 40 operatori Asl5 di “Gestione dell’utente non collaborativo eo aggressivo”, progetto formativo di residenza aziendale che intende, attraverso metodi di insegnamento interattivi e non, preparare gli operatori ad identificare, valutare, gestire e ridurre le situazioni a rischio. Il corso, i cui responsabili scientifici sono Silvia Simonini, medico competente coordinatore, e Alessandro Rinaldi, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sarà tenuto da Carlo Barbieri e Giorgia Minotti direttori tecnici superiori psicologi della Polizia.