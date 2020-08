Liguria, Nell'epidemia di covid la Liguria registra nelle ultime 24 ore 46 nuovi casi e ancora una crescita degli ospedalizzati: altri 3, che fanno salire a 29 il numero di pazienti ricoverati, anche se restano libere le terapie intensive in regione. Non si registrano per fortuna nuove vittime. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sulla base del flusso tra Alisa e il ministero. I tamponi sono stati 2.038. I casi sono soprattutto nell'Asl 3 del genovese (17) e nell'Asl 4 dello spezzino (27), per lo più dovuti a contatti di casi (rispettivamente 3 nel genovese e 16 in Asl 5). Salgono a tre, dopo due nuovi ricoveri, i pazienti nell'ospedale Policlinico San Martino, che aveva annunciato il 15 luglio di esser tornato 'covid free'.

