La Spezia, 12 gennaio 2022 - Numeri del contagio molto alti per il secondo giorno consecutivo (5984 casi). Ma i ricoveri non crescono e anzi, scendono seppur di pochissimo così come le terapie intensive. Questo il quadro del covid in Liguria, una regione che da un paio di settimane fa i conti con una importante ondata di contagi che ha messo a dura prova le strutture ospedaliere, rischiando anche la zona arancione. Attualmente i positivi sono 46679, 2460 più di ieri. Ma ecco la situazione.

Le regole della quarantena - Covid zona arancione, le regole - "Sono positivo, ora che faccio?" la guida - Variante omicron, attacca la gola

Il covid continua a correre anche a ponente con 898 nuovi positivi nel Savonese e 729 nell'Imperiese, mentre nel Tigullio sono 438 e nell'area di Genova 2839 e 87 sono residenti fuori regione. Alla Spezia invece i nuovi positivi sono 939.

I 5984 casi sono emersi su 8333 tamponi molecolari e 24242 test antigenici rapidi.

Le ospedalizzazioni registrano una minima flessione: i ricoverati per covid sono 727, 2 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Tra questi malati 40 sono in terapia intensiva (erano 43), 32 non sono vaccinati.

Sono stati registrati 9 decessi (5 non sono di ieri): sono 5 donne e 4 uomini di età compresa tra i 77 e i 91 anni. Quattro decessi sono avvenuti all'ospedale di Sestri Levante, altri 4 in quello di Sanremo e uno al Villa Scassi a Genova. Da inizio pandemia i morti sono 4685.