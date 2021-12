Genova, 13 dicembre 2021 - Sono 487 i nuovi casi di coronavirus registrati in Liguria nella giornata di lunedì 13 dicembre. Numeri che rimangono alti per una Liguria ormai virtualmente in zona gialla. Tutti gli indicatori infatti hanno superato i limiti che portano al giallo e anche il presidente della Regione Toti, pur non allarmando la popolazione, afferma che la zona gialla è possibile.

Aumentano i ricoveri

Aumentano gli ospedalizzati, in totale 326 (25 in più) con 27 pazienti in terapia intensiva di cui 22 non vaccinati e 5 vaccinati.

La mappa del contagio

Dei nuovi contagiati 256 sono in provincia di Genova, 107 nel Savonese, 104 nell'Imperiese, 20 nello Spezzino.

Vaccini 5-11 anni, boom prenotazioni

"In cinque ore sono state piu' di 2mila (2.211 alle 18, ndr) le prenotazioni, partite a mezzogiorno di lunedì, per il vaccino per la fascia dai 5 agli 11 anni, dopo il via libera da parte delle agenzie del farmaco, europea e italiana e secondo le disposizioni governative. Nello scorso weekend la fascia tra i 12 e i 19 anni ha raggiunto e superato l'80% di copertura vaccinale con almeno 1 dose". Lo ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. La maggior parte delle prenotazioni arriva dall'area genovese: 1247.

Superati intanto dalla Liguria tutti i limiti che portano in zona gialla: il tasso di terapie intensive (12%, limite al 10%), quello dell'occupazione dei posti letto ordinari (16%, limite a 15) e quello dei contagi settimanali ogni centomila abitanti, ben oltre i 250 con un limite di 50.