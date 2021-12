Genova, 13 dicembre 2021 - La zona gialla si avvicina a grandi passi in Liguria. Tutti i limiti del Governo per il passaggio sono stati infatti superati. E adesso c'è da capire se e quanto l'esecutivo disporrà la zona gialla per la regione. I conti sui numeri della Liguria sono presto fatti. Viene superato il tasso di occupazione delle terapie intensive, che in Liguria è al 12% contro un limite del 10%; viene superato il limite dell'occupazione nei reparti ordinari covid: qui il limite è del 15% e la Liguria è al 16%. E infine viene superato il numero dei positivi settimanali ogni centomila abitanti, che nella settimana appena trascorsa è andato alle stelle, con 231,8 contro un limite di 50. Adesso c'è da capire se venerdì la regione sarà posta in zona gialla.

«Ormai il passaggio tra zona bianca a gialla secondo l'ultimo decreto non cambia alcuna delle norme per la vita economica e sociale del paese - dice il presidente della Regione Giovanni Toti, che è anche assessore alla sanità - salvo l'obbligo di mascherina all'aperto quando si è impossibilitati al distanziamento quindi in tutti i centri urbani. Il passaggio in giallo - ha sottolineato Toti, che è assessore regionale alla sanità - è un campanello d'allarme ma nulla di più. Ritengo che data la durata di questa quarta ondata, violenta come quella dell'anno scorso ma con risultati ben diversi, sia anche in via di esaurimento. Stando alle nostre proiezioni e a quelle dell'Iss prima di Natale in qualche modo la diffusione del virus può decelerare e quindi con una finestra temporale di 7-10 giorni cominciare a far calare il numero dei ricoverati nei nostri ospedali».