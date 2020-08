La Spezia, 21 agosto 2020 - Sono 21 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria. Lo si evince dal bollettino inviato da Regione Liguria con i dati flusso inviati da Alisa al Ministero. I nuovi casi di positività sono stati rilevati in una struttura sociosanitaria, tra contatti di casi già confermati e in quattro persone rientrate da viaggi all'estero. I tamponi eseguiti sono stati 1.794 e 20 sono i pazienti ospedalizzati di cui 1 è in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.250. Non sono stati segnalati decessi

In Asl 5 risultano 4 casi di cui 3 contatti di caso confermato e 1 rientro da un viaggio estero.