La Spezia, 23 aprile 2020 - Ci sono 45 positivi da coronavirus in più in Liguria nelle ultime 24 ore tra mercoledì e giovedì. Questo emerge dai dati rilasciati dalla Regione nel bollettino di giovedì 23 aprile. In tutto sono 4856 le persone attualmente positive. Al momento ci sono 974 pazienti in ospedale e 91 in terapia intensiva. Rispettivamente, i ricoveri calano di 78 unità mentre i ricoverati in intensiva calano di uno.

Le persone trattate a domicilio sono 2592 e sono aumentate di 68 nelle ultime ore. I positivi dall'inizio del contagio sono 7037. Per quanto riguarda La Spezia, i numeri sono sotto controllo dal punto di vista dei contagi, che calano di sei unità. Si registrano però 4 vittime. Intanto, nell'Asl spezzina i ricoverati sono attualmente 78, di cui cinque in terapia intensiva. Gli attualmente positivi a Spezia sono 391.