La Spezia, 18 aprile 2020 - Aumentano i guariti, diminuiscono i nuovi casi, che nelle ultime 24 ore tra venerdì 17 aprile e sabato 18 sono stati soltanto undici. Questo il quadro del contagio da coronavirus in Liguria, dopo i dati che sono stati forniti dalla Regione.

L'aumento dei guariti nelle ultime 24 ore riguarda sia coloro che non sono più positivi e che sono 73 in più, sia il numero dei positivi clinicamente guariti a casa: sono state 56 in più le persone che nelle ultime ore hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e ritrovare i loro affetti.

Belle notizie che seguono il trend nazionale ma che non devono adesso far abbassare la guardia: ancora molto c'è da fare contro il coronavirus e per impedire nuovi focolai. Per effetto delle tante guarigioni, la provincia della Spezia si ritrova in 24 ore con una diminuzione sensibile dei positivi: sono venti in meno.

Una discesa che adesso tutti sperano possa continuare. Dall'inizio del contagio, Spezia vede 459 persone risultate complessivamente positive al coronavirus. Sono 81 sempre nella provincia spezzina le persone attualmente in ospedale: di queste, dieci sono in terapia intensiva. Due i decessi alla Spezia nelle ultime ore, mentre a livello regionale l'ultima giornata ha portato 24 morti.