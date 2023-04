Tragedia sfiorata a La Spezia, cadono pezzi di cornicione da un palazzo: colpita una donna

La Spezia, 9 aprile 2023 – Tragedia sfiorata a La Spezia il giorno di Pasqua. Una donna è rimasta ferita dopo essere stata colpita da pezzi di cornicione caduti da un palazzo in via XXIV Maggio.

Il crollo è stato improssivo. L’intonaco, caduto da un’altezza di circa 25 metri, ha colpito a una spalla la signora che si trovava sotto al palazzo. Distrutta la panchina accanto alla fermata dell’autobus. Immediatamente la donna è stata portata in codice rosso al pronto soccorso. Ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno operando con un’autoscala per verificare le condizioni del restante cornicione. Il tratto di strada interessato dal crollo è interedetto al traffico delle automobili e anche ai pedoni.

Sul posto sono intervenuti anche tenici del comune e due pattuglie dei carabinieri.