Coriandoli e stelle arriva il Carnevale

Un appuntamento tanto atteso in Val di Vara è il Carnevale di Pignone. L’evento è programmato per domani, sabato, a partire dalle 15 con ritrovo in piazza Marconi. I bambini, in un mare di coriandoli e colorate stelle filanti, potranno sfoggiare i loro splenididi costumi e le loro maschere, dai gettonatissimi personaggi dei cartoni animati come Paw Patrol, Masha e Orso, Pokemon o George la scimmietta, oppure i classici Biancaneve, Topolino o Robin Hood, o magari qualcosa di originale autocostruito. "Aspettiamo i bambini di Pignone per le pentolacce", affermano gli organizzatori della Pro loco di Pignone. Proprio quest’ultima nei giorni scorsi ha ricevuto un altro premio che è stato assegnato per la ‘Mostra mercato gli orti di Pignone’, una targa ricevuta nella sala Trasparenza della Regione Liguria a Genova dall’assessore al Turismo e Marketing territoriale Luca Lombardi, con il riconoscimento di ‘Evento autentico ligure 2025’.