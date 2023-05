Cori razzisti contro Juric, chiuso per un turno il settore “distinti” dello stadio di La Spezia

La Spezia, 30 maggio 2023 – Il giudice sportivo di Serie A ha chiuso per un turno il settore “distinti” dello stadio dello Spezia per i "beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti dell’allenatore della società Torino Ivan Juric, tanto da costringere il direttore di gara ad interrompere il gioco per circa due minuti". I cori sono stati urlati al 25' e al 38' del primo tempo e segnalati nel referto arbitrale.

Allo Spezia è stata inoltre inflitta un'ammenda di 10mila euro "per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, all'indirizzo del portiere della squadra avversaria, alcuni oggetti in plastica, che costringevano l'arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi".