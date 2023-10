Convenzione Cus Montagna: La Spezia offre tariffe agevolate agli studenti

Un accordo per permettere agli studenti del polo universitario spezzino di usufruire delle strutture del Montagna a tariffe agevolata. È quanto siglato ieri tra il Comune e il Centro Universitario Sportivo di Genova. La convenzione, che avrà una durata di due anni, definisce le modalità e le tariffe agevolate per l’accesso alle strutture del Montagna in favore degli studenti universitari possessori di ’Cus card’. Gli studenti potranno utilizzare i due campi da tennis regolamentari con superfice in erba sintetica, recentemente inaugurati, i due campi da calcetto a cinque, i due campi da pallavolo, il campo da basket, il campo di atletica leggera principale e quello secondario. Tutti i campi, escluso quello di atletica leggera, sono prenotabili tramite pagamento di una singola quota. A questi impianti si aggiungono il percorso campestre e l’area fitness, che restano fuori dalle prenotazioni e dai pagamenti delle quote poiché gratuiti. L’accesso al campo e alle attività libere per basket, volley da parte di singoli non organizzati senza uso degli spogliatoi, invece, è sempre gratuito. Il centro Montagna è operativo tutti i giorni: da aprile a settembre dalle 8 alle 20, e da ottobre a marzo dalle 8 alle 17.30. Oggi il Campus universitario della Spezia è un punto di riferimento nel panorama universitario nazionale e conta oltre mille studenti (1158, dato aggiornato maggio 2023; ndr) provenienti da tutta Italia.

mat.mar.