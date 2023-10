Convegni e laboratori . Tre giorni a tutto gusto

Un programma ricco per il festival dedicato all’ostrica italiana, coordinato e condotto da Fabio Bongiorni. Nei tre giorni, dalle 11 alle 22, saranno aperti gli stand degli ostricoltori, con somministrazione in abbinamento ai vini Docg italiani. Oggi, dalle 12 alle 13, Giuseppe Ricchebuono, chef del Vescovado, interpreta le ostriche in cucina, poi dalle 16 alle 17 l’intervento di presentazione dell’associazione Ama e le iniziative in corso per il comparto della molluschicoltura, dalle 17 alle 18 la rassegna di presentazione degli ostricoltori partecipanti. E dopo l’inaugurazione ufficiale e il talk dalle 18.30 alle 19, fino alle 20 un laboratorio didattico di degustazione e abbinamento ostriche, vini, birre artigianali e miscelati, in collaborazione con le associazioni Sommelier della Liguria. Si chiude dalle 21 alle 22 con l’Oyster Talk, con ospiti e interviste a cura di Bongiorni; presentazioni e degustazioni dei prodotti. Nella sala convegni del Cruise Terminal, dalle 19 alle 20, si terrà il convegno politico-commerciale ‘L’ostrica parla italiano: le istituzioni al fianco degli ostricoltori’, a cui interverranno Enrico Lupi, Pierluigi Peracchini, Mario Sommariva, Alessandro Piana, Andrea Benveduti, Patrizio Giacomo La Pietra, Maria Grazia Frijia, Mattia Rossi e Paolo Varrella (conduce Francesco Selvi).

Sabato, invece, si inizia in quella stessa sala convegni, dalle 10 alle 12, con il convegno scientifico culturale ‘L’allevamento dell’ostrica in Italia: un mestiere tra innovazione, storia e ambiente’, con gli interventi di Giuseppe Prioli, Jean-Charles de Zutter, Elena Tamburini, Edoardo Turolla, Saša Raicevich, Alessia Vetri, Giuseppe Arcangeli, Chiara Lombardi, Alessandra Castellini, Alessandro Ragazzoni, Armando Tandoi, Giovanni Toti e Paolo Varrella (conduce Selvi). Poi dalle 11 alle 12 i laboratori per famiglie a cura di CulturMedia e dalle 12 alle 13 a interpretare le ostriche in cucina sarà Andrea Besana di Andreè alla Spezia. Dalle 15.30 alle 17 il corso di apertura delle ostriche e tecniche di degustazione, a cura di Paolo Varella, dalle 17 alle 18 la presentazione degli ostricoltori partecipanti e dalle 18.30 alle 20 il Mixology Show per lanciare il cocktail simbolo di Oyster Fest in abbinamento con le ostriche, prima del consueto talk dalle 21 alle 22 con Fabio Bongiorni. Infine domenica, i laboratori dalle 11 alle 12, dalle 12 alle 13 lo chef Jorg Giubbani di Orto by Jorg Giubbani - Villa Edera a Moneglia, e le ostriche, dalle 15.30 alle 17 il corso di degustazione sulla cultura del ‘crudo’, dalle 17 alle 18 la presentazione degli ostricoltori partecipanti, e a chiudere, dalle 18 alle 20 il laboratorio didattico a cura di Slow Food Condotta della Spezia guidato da Sandra Ansaldo, Paolo Varrella, Grazia Solazzi e e Barbara Pettinati.