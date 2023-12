‘Controvapore’. Grieco racconta il suo ristorante

Una storia ’incredibile ma autobiografica’ di volontà, passione e fiducia nelle proprie capacità, raccontata da Alessandro Grieco (nella foto) nel suo libro ’Controvapore’ che sarà presentato domani alle 18 al Camec. Il titolo del volume riprende il nome del ristorante che il 64enne spezzino ha aperto a Milano alla fine degli anni ’90. "Ma non è un libro di ricette – sottolinea Greco – quanto incentrato sui tanti personaggi passati negli anni dal mio ristorante" aperto nel 1999 "letteralmente dal nulla". La svolta per l’attività è arrivata con la pubblicazione di una recensione di un noto giornale statunitense, da lì la fama del locale è schizzata alle stelle finendo per ospitare grandi nomi del jet set internazionale e artisti di fama. "Il locale è rimasto aperto 15 anni, di cui 10 a grandi livelli" dice Grieco che nell’introduzione a ’Controvapore’ spiega di voler lanciare un messaggio "ai quei giovani con un progetto da realizzare: a loro dico che non ci sono limiti invalicabili e che i traguardi sono a portata di mano. Gli elementi imprescindibili per il successo di un’iniziativa sono il fuoco della passione e la fiducia nelle proprie capacità".