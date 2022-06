Controlli a tappeto sulla ecotassa Sanzioni per un milione di euro

Bilancio semestrale positivo per la polizia provinciale spezzina, elemento di supporto specialistico per le polizie locali e le altre forze dell’ordine, oltre che impegnata nell’attività di prevenzione sul territorio. L’ufficio spezzino, seppur ridotto al minimo degli organici dopo la riforma degli enti, opera nel campo della tutela del territorio, specialmente sulle tematiche ambientali, attraverso una serie di competenze e di compiti diretti, alcuni dei quali esclusivi. L’attività maggiormente rilevante, operata con la guardia di finanza, è sicuramente quella svolta in sinergia con la compagnia di Sarzana in materia di “ecotassa”, ossia il mancato contributo da versarsi alla Regione per i rifiuti non recuperati poiché avviati a smaltimento, previsto da normativa nazionale nell’attività ordinaria delle imprese e anche nel caso di discariche o smaltimenti abusivi. Per le attività illecite è previsto, oltre al tributo, una sanzione pari a tre volte il tributo da applicarsi in peso di rifiuti non recuperati. La procedura di confutazione ha richiesto la predisposizione di complesso iter di contestazione da applicare ai casi presenti nel territorio spezzino. L’attività è giunta conclusione in alcuni casi e, ad oggi, solo per questa verifica le sanzioni applicate ammontano a oltre 1.025.000,00 euro che poiché non versati costituiscono titolo esecutivo per la loro riscossone forzosa.