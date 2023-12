"Contributi alle sezioni Primavera. Dalla Regione 80mila euro l’anno"

Un nuovo finanziamento per far crescere e sostenere le sezioni primavera. Regione Liguria ha infatti stanziato un contributo riservato alla realtà educativa per i bambini tra i 24 e i 36 mesi. Ne parliamo con l’assessore della giunta ligure con delega alla scuola Simona Ferro.

Di che cosa si tratta?

"La giunta regionale ha approvato lo schema d’intesa con l’ufficio scolastico che permette lo stanziamento di 80 mila euro per l’anno in corso per sostenere le sezioni primavera una preziosa realtà educativa che fa parte del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai 6 anni".

Quanti bambini sono iscritti in Liguria alle sezioni primavera?

"Abbiamo oltre 1200 bambini suddivisi in 76 istituti e 81 sezioni. A inizio 2024 le sezioni primavera usufruiranno anche di un sostegno statale. In totale i fondi messi a disposizione per queste realtà da Regione Liguria e Stato ammonteranno per l’anno scolastico in corso a una cifra superiore a 350 mila euro".

Qual è l’obiettivo fissato?

"Quello di garantire la qualità pedagogica, la flessibilità e l’originalità delle soluzioni organizzative tenendo conto della particolare fascia di età cui si rivolge, cercando di fornire un’alternativa al fenomeno dell’iscrizione anticipata dei bambini nelle scuole dell’infanzia".