La Spezia, 28 novembre 2024 – All’interno delle iniziative del Salone Orientamenti, nella suggestiva sala del Terminal Crociere, si è svolta nei giorni scorsi la seconda edizione de 'Il futuro è adesso', evento dedicato all’orientamento al lavoro ed alla formazione professionale organizzato da Confindustria La Spezia e Cisita Formazione Superiore.

5 foto 'Il futuro è adesso' con Confindustria La Spezia e Cisita per 'Ragazzi in azienda'

“Sono veramente felice e orgogliosa – ha affermato Patrizia Saccone, assessore del Comune della Spezia – del successo di questa iniziativa, che sta accogliendo sempre più l’entusiasmo e la passione dei ragazzi e delle scuole, nel conoscere le realtà lavorative del nostro territorio; la sua inclusione all’interno di una realtà così importante come il Salone degli Orientamenti della Spezia, è una testimonianza ulteriore di quella visione comune che vuole ampliare e rendere ancora più saldo il collegamento tra il mondo della scuola e quello delle imprese”.

L’incontro è stato idealmente diviso in due parti: la prima dedicata alla conclusione dell’edizione 2024 del progetto di orientamento al lavoro 'Ragazzi in Azienda'; la seconda riservata alle opportunità offerte dall’istruzione e formazione professionale, con l’obiettivo comune di dare voce ai protagonisti assoluti della giornata, i giovani.

“Per Confindustria La Spezia – ha affermato il presidente Mario Gerini – 'Ragazzi in Azienda' è più di un progetto: è una missione che ci permette di avvicinare le nuove generazioni al tessuto produttivo del nostro territorio. Sono orgoglioso del successo di questa iniziativa, che in questa edizione nella provincia spezzina ha coinvolto oltre 300 studenti delle scuole secondarie di primo grado, offrendo loro un’esperienza diretta nelle eccellenze produttive locali. Un sentito ringraziamento va alle nostre aziende associate, che con entusiasmo e impegno continuano a collaborare a queste importanti iniziative contribuendo al futuro delle nuove generazioni”.

Nel corso della giornata, sono state premiate le cinque classi vincitrici dell’edizione 2024 del progetto, selezionate per l’originalità e la qualità dei lavori presentati.

La classe 3B dell’Istituto Isa 8 ha ricevuto il primo premio per il lavoro realizzato durante la visita a Baglietto Spa. Il secondo premio è stato assegnato alla classe 3E dell’Isa 7, in visita alla Sun Times, mentre il terzo premio ex aequo è andato alla 3B dell’Isa 17, ospite di Sanlorenzo Spa, e alla 3C dell’Isa 4, che ha visitato Fincantieri Spa. Infine, il quarto premio è stato conferito alla classe 3B dell’Isa 12, che ha visitato Dr Ferroviaria.

Le ulteriori aziende che hanno partecipato all’edizione 2024 del Progetto 'Ragazzi in Azienda' aprendo le porte agli studenti sono: La Spezia Container Terminal Spa, Carpenteria Corsi Srl, Givi Istituto di Vigilanza La Lince Srl, Cantiere Valdettaro Srl, Kariba Spa e Canarbino Spa.

Numeri e risposte di rilievo, per un progetto di Confindustria Liguria arrivato alla ottava edizione, grazie all’impegno congiunto delle Confindustrie liguri ed al patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale. Nello spezzino sono stati coinvolti 8 Istituti comprensivi, 12 aziende, per un totale di 316 allievi. Un sistema orientativo regionale che rappresenta ormai una modalità vincente.

La seconda parte del pomeriggio è stata caratterizzata da un seminario destinato ad analizzare l’impatto dell’intelligenza artificiale su lavoro e didattica condotto magistralmente da Pietro Bonati della Società Sun Times Srl e da Michele Garibotti, docente di Cisita.

Quindi si è giunti al momento delle celebrazioni dedicate ai corsi triennali del Cisita, ente organizzatore della giornata e dei progetti presentati, attraverso le parole di Daria Cappagli, tutor dei corsi triennali. Dopo aver introdotto brevemente la proposta di studi offerti dall’Ente, ha chiamato i tre allievi, ognuno per ogni tipologia di percorso, scelti per essersi distinti particolarmente, raggiungendo livelli di eccellenza. Per questi meriti, è stata consegnata loro la borsa di studio dedicata a Giorgio Bucchioni, pilastro nell’imprenditoria del territorio spezzino e uno dei fondatori dell’Ente. I ragazzi premiati sono: Damiano Tonelli, 3° Operatore del legno, Leonardo Marchese, 3° Operatore meccanico e Tommaso Gallucci, 3°Operatore ai servizi d’impresa

“Sono particolarmente felice per il successo raggiunto dall’iniziativa, nata come evento unico e ora diventato un format assodato – ha affermato Giorgia Bucchioni, vicepresidente di Confindustria La Spezia e presidente di Cisita, assente perché influenzata, ma che ha tenuto a lasciare un messaggio per i ragazzi premiati alla memoria del padre – e un punto di partenza per affrontare le sfide del futuro. Favorire e supportare i nostri ragazzi è la nostra via di successo e oggi è uno dei momenti in cui possiamo vedere i passi fatti assieme”.

La giornata è terminata con i saluti di Riccardo Papa, direttore di Cisita, di Claudio Banci responsabile dell’area lavoro di Confindustria Liguria e dei due moderatori della giornata, Paola Strati di Confindustria La Spezia e Filippo Conte di Cisita.