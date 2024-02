"Conferimento benemerenze civiche e medaglia d'oro a cittadini illustri: solenne cerimonia a La Spezia"

Il sindaco Pierluigi Peracchini, in accordo con la Conferenza dei Capigruppo, ha firmato ieri il decreto per la concessione delle benemerenze civiche a Pier Giorgio Cavallini, Elisabetta Castellani e Alberto Nardini, e della medaglia d’oro a Gian Luigi Ameglio. Alla firma del decreto seguirà il conferimento degli attestati di benemerenza che avrà luogo, in forma solenne, in una seduta straordinaria del consiglio comunale. "Il Comune della Spezia considera fra i suoi doveri quello di dare pubblico riconoscimento all’attività di coloro che, con opere concrete, abbiano illustrato la collettività cittadina".