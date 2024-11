Concorso per monologhi teatrali. Sette le opere selezionate da B52

Conclusa la prima edizione del concorso per monologhi teatrali ‘Parla con me’. Il premio, organizzato dall’associazione culturale B52 e curato da Katia La Galante, prevedeva due sezioni: una dedicata ai monologhi brevi, spettacoli di massimo quindici minuti, e l’altra ai monologhi lunghi, con una durata massima di settantacinque minuti. Il bando, lanciato nella primavera di quest’anno, ha raccolto numerose adesioni da parte di singoli attori e compagnie teatrali di tutta Italia: oltre cinquanta le opere iscritte al concorso in entrambe le sezioni che sono state sottoposte al vaglio della giuria.

A giudicare sono stati Franca Fioravanti, attrice e performer attiva a Genova con Il teatro delle nuvole, Toni Garbini (regista e drammaturgo, fondatore del teatro Ocra di Sarzana), e Mila Moretti, attrice e regista romana residente da molti anni a Siena. Dopo un’attenta selezione, sono stati individuati, ex aequo, sei monologhi corti e un monologo lungo che verranno rappresentati stasera, al centro culturale ‘Un mondo a parte’ di via Carducci 43. Per la categoria monologhi lunghi la vincitrice è Elisabetta Dini, attrice della provincia di Massa e animatrice di Officine Tok, uno spazio teatrale organizzato a Fivizzano, che ha superato la concorrenza dei finalisti Alberto Buccolini con ‘Monologo per errore’, Maria Silvia Caffari con ‘Il testamento’, Marco Cantieri con ‘Go Willy Go’, Marina Minetti con ‘Death Cafè’ e Tommaso Parenti con ‘Mi chiamavano tutti Jack’. Dini ha presentato ‘Vicks, sì proprio la pomata’, una intensa pièce centrata sulla memoria e sulla nostalgia delle proprie radici. I sei corti selezionati sono invece quelli di: Valentina Bonati con ‘Beatrice’, Elisa Galloni con ‘Lo stupro’, Alice Piffer con ‘Mercoledì’, Assunta Rubini con ‘Michele lu lanzone’, Sara Tozzato con ‘Uomo Bestia Virtù’ e Simona Vannelli con ‘Piaf’.

Estremamente soddisfatti gli organizzatori, a cominciare dalla curatrice La Galante, attrice teatrale che lavora da molti anni tra La Spezia e Roma. "Abbiamo voluto puntare sul monologo, una forma di teatro scarna, essenziale, tutta centrata sul corpo e sulla voce dell’attore, un teatro povero insomma, che si può proporre anche in spazi non istituzionali – spiega –. Voglio ringraziare sentitamente tutti i partecipanti e tutti coloro che ci hanno aiutato nel nostro lavoro organizzativo. Questo concorso ha evidenziato, in maniera anche superiore alle nostre aspettative, la vitalità della scena teatrale indipendente". La cerimonia della premiazione è fissata per stasera, a partire dalle 21. Per avere ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 329 3234068.

Marco Magi