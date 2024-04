Concorso da comandante. Il Comune vince in tribunale

Francesco Bertoneri resta al comando della polizia locale di Spezia. Dopo una lunga trafila nelle aule della giustizia, si chiude la controversia legata alla legittimità dell’incarico conferito al comandante: vicenda partita da un ricorso presentato da Emanuele Moretti (nella foto a sinistra), spezzino da anni dirigente della Polizia locale di Roma. A mettere definitivamente la parola fine a tutta la vicenda è stata la sentenza del giudice del lavoro di Spezia Marco Viani, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di Moretti. Una sua prima istanza era stata respinta dal Tar nel novembre 2011, decisione però ribaltata dal Consiglio di Stato che nell’ottobre 2022 aveva stabilito l’illegittimità del procedimento seguito per la prima nomina del comandante Bertoneri, avvenuta nel corso del primo mandato a sindaco di Pierluigi Peracchini: in quella occasione il Comune (con la difesa affidata all’avvocato civico Stefano Carrabba) ha però rinunciato al ricorso in Cassazione, in quanto quella sentenza non ha alcuna efficacia sulla seconda nomina, avvenuta dopo la rielezione di Pierluigi Peracchini. La palla è così passata sui tavoli del giudice del lavoro, negli ultimi tre mesi si sono svolte alcune udienze durante le quali le parti si sono scontrate ognuna sostenendo la legittimità delle proprie tesi. Anche in occasione delle ultime schermaglie in aula l’avvocato Daniele Granara, legale di Moretti, ha sostenuto l’illegittimità della nomina di Bertoneri, mentre l’amministrazione comunale spezzina si è sempre detta fiduciosa che il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. Questo perché per quanto riguarda il secondo incarico di Bertoneri, Moretti non avrebbe presentato una seconda istanza di mobilità, e neppure fatto ricorso in sede amministrativa. Sarebbe stato quindi il Tar, il destinatario del ricorso e non il giudice del lavoro. Ieri la sentenza che ha chiuso definitivamente i conti sulla vicenda.

"Ho sempre avuto fiducia nella correttezza delle scelte operate dall’amministrazione e nella giustizia italiana, che mi onoro di servire da quasi 27 anni – il commento del comandante della polizia locale Francesco Bertoneri –. Questa sentenza mette fine ad un iter giudiziario che si è sviluppato sia in sede amministrativa che ordinaria ed ha definitivamente statuito sulla legittimità della mia nomina a comandante della polizia locale spezzina. Continuerò a svolgere il mio incarico con rinnovato entusiasmo e motivazione, forte di una squadra di collaboratori unita e che lavora per il bene della nostra meravigliosa città".