Conclusi gli interventi nel borgo di Fontona

Un nuovo importante tassello nello scacchiere degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture pubbliche e viarie nelle frazioni collinari. Si sono conclusi i lavori di rifacimento della piazza dell’abitato di Fontona, dove, grazie ad un investimento di 70mila euro, è stata ricostruita la pavimentazione della piazza e del tratto di collegamento tra questa e il carruggio del borgo collinare. L’intervento è stato portato a termine con la stesura di cemento architettonico granulato, e ha consentito anche di interrare i cavi elettrici aerei, al fine di eliminare l’impatto ambientale e migliorare l’aspetto visivo di un’area più vasta, nella quale si trova anche la chiesa di S.Michele Arcangelo. "Anche questo intervento, ha l’obiettivo di restituire alla comunità locale spazi più vivibili valorizzati da arredi urbani che si inseriscano in maniera gradevole in un contesto storico e architettonico di pregio – spiega il sindaco, Luca Del Bello – Naturalmente la buona riuscita di queste operazioni di ristrutturazione, così come dei più semplici interventi di manutenzione delle infrastrutture pubbliche della vallata, è sempre subordinata all’ascolto e all’accoglimento, da parte dell’amministrazione comunale, delle esigenze delle persone che abitano questi luoghi". L’operazione restyling coinvolgerà poi altre frazioni: a Chiesanuova è già pronto un progetto che riguarda il tratto del carrugio che collega la chiesa alla piazza di ingresso al nucleo abitato. A Montale, dove è è stata già riqualificata la piazza antistante la pieve di San Siro, sta per essere affidato l’incarico per la progettazione della pavimentazione dei vicoli interni.