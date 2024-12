Concerto di Natale grazie alla Sibelius

‘Concerto di Natale’, sabato alle 16, alla Chiesa di San Massimo di Rapallo. Musica per avvicinarsi alle feste con l’armonia delle note che invitano all’equilibrio, alla pace e alla spiritualità. È il quarto appuntamento dell’ottava edizione de ‘I concerti della Sibelius’, rassegna musicale realizzata dall’Orchestra di Rapallo ‘Jean Sibelius’. Il Concerto di Natale sarà eseguito per l’occasione da una formazione ospite: il Quartetto d’archi ‘Genovese’, composto da Cristian Budeanu (violino I), Marco Mascia (violino II), Ala Masliucov (viola) e Kim Schiffo (violoncello). Il programma è incentrato su musiche di diversi autori dal Barocco ai giorni nostri, fino a giungere ad alcune delle composizioni più famose della tradizione natalizia. L’ingresso è libero e gratuito. L’Orchestra di Rapallo ‘Jean Sibelius’ tornerà a esibirsi in occasione del Concerto di Capodanno programmato alle 15.30 di mercoledì 1° gennaio nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna.