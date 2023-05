Concerto di flauto e chitarra nella chiesa di via Da Passano

È in programma oggi, nella chiesa metodista di via Da Passano, un concerto che vedrà protagonisti i musicisti savonesi Silvia Schiaffino al flauto e Renato Procopio alla chitarra. L’evento religioso è a ingresso libero. Nella scaletta del concerto Orientale di Granados, Gymnopedie 1 di Satie, Jade (flauto solo) di Ferroud, Humoresque in Sol maggiore op. 101 no. 7 di Dvorak, Nocturne op. 9 n. 2 (chitarra sola) di Chopin, Danze popolari rumene di Bartok, Melodie et scherzo da ‘Souvenir d’un lieu cher’ op. 42 n. 3 di Tchaikovsky, Sakura variations (chitarra sola) di Yocoh, tre brani popolari coreani, oltre ad Haiku e Vagabond in the desert (liberamente tratto da Vagabond di Pallet e Dessert di Boroumand) dello stesso Procopio. Ricordiamo che i due musicisti, insieme alla violinista Elena Aiello e al chitarrista Federico Briasco, hanno realizzato il disco ‘Se fosse poesia...’ con dieci composizioni di Procopio, mentre il duo, con ‘Vol au vent’, ha ricevuto il bronzo al Global Music Awards.