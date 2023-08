Concerto a Levanto: I Fantazyas suonano nell'antica Chiesa di Sant'Andrea

Una serata unica, alla scoperta di un luogo magico e storico, la Chiesa dedicata a Sant’Andrea, patrono di Levanto, con le storie nella storia: una cornice speciale per un concerto speciale, stasera alle 21.30 con l’ensemble Fantazyas, che ripercorre attraverso la musica due viaggi: uno medioevale, di Sigerico da Canterbury e Roma (con tappa a Vercelli, ove verrà edificata la cattedrale di Sant’Andrea) che diede vita alla Via Francigena, e uno rinascimentale, di Gioacchino da Passano da Levanto, con il racconto di un dono di Enrico VIII proprio riportato dal Levantese. Fantazyas è un gruppo vocale e strumentale costituito nel 2000 per iniziativa del cantante e direttore Roberto Balconi. L’ensemble si avvale della collaborazione di musicisti e cantanti specialisti del repertorio antico e barocco.