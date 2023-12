Con La Nazione scrivi la lettera a Babbo Natale

Il sapore dell’attesa, la meraviglia e la magia dei doni trovati sotto l’albero. Le letterine dei bambini a Babbo Natale vengono dal cuore, rappresentano la fantasia e la capacità di immaginare qualcosa di straordinario oltre la realtà. Proprio per questo il nostro giornale offre a tutti i bambini la possibilità di scrivere una letterina a Babbo Natale. Il modello lo trovate nella pagina (da personalizzare e colorare) pubblicata oggi nel fascicolo della cronaca nazionale del quotidiano e poi da domani, ogni giorno fino al 19 dicembre, all’interno dei fascicoli locali. Scrivete dunque a Babbo Natale. Poi ritagliate la pagina e inviatela alla nostra redazione in via Pascoli 19, oppure per mail all’indirizzo [email protected]. Pubblicheremo le letterine e i disegni più simpatici. Buon divertimento e... auguri!